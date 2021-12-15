Захарова прокомментировала решение Финляндии о закупке американских истребителей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Решение Хельсинки закупить 64 американских истребителя F-35 для национальных ВВС не является неожиданностью для России, речь идет о плановой замене вооружений. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На фоне укрепляющегося в последние годы военно-политического сотрудничества Финляндии с НАТО и отдельными странами - членами этого блока, прежде всего с США, мы не усматриваем неожиданности в принятии решения финской стороной о закупке 64 американских истребителей F-35 для национальных ВВС, - сказала она. - По сути, речь идет о плановой, как мы понимаем, замене аналогичного количества закупленных в 90-е годы американских самолетов F/A-18 Hornet, состоящих на вооружении оборонительных сил Финляндии".

Как отметила дипломат, Россия с уважением относится к суверенному праву каждой страны вырабатывать свои подходы к обеспечению национальной безопасности. "Что касается Финляндии, то принципиальный момент - это приверженность Хельсинки традиционной политике неприсоединения к военным союзам, блокам и так далее, которое мы рассматриваем в качестве важного фактора стабильности и безопасности в регионе Северной Европы и в целом на Европейском континенте", - резюмировала Захарова.

Финляндия ранее направила нескольким компания приглашение на участие в тендере по замене своих истребителей F/A-18 Hornet, которые находятся на вооружении с 1995 года. Прислать свои варианты было предложено производителям из четырех стран: Великобритании, Швеции, Франции и США. Речь идет о нескольких марках истребителей - Boeing F/A-18, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen. В апреле этого года страна получила от компаний окончательные предложения о покупке истребителей.

Тендер был объявлен еще в 2018 году, когда командование Вооруженных сил Финляндии запросило у компаний из четырех стран предварительную информацию о нескольких выпускаемых ими моделях истребителей. На приобретение новых самолетов планируется потратить около €9,4 млрд. Срок эксплуатации нынешних 64 F/A-18 Hornet, приобретенных в 1995 году, истечет в 2030-м.