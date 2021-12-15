Греф назвал слухи о возможном "вторжении" России на Украину большой пиар-войной

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Слухи о возможном "вторжении" России на Украину выглядят как большая пиар-война, такая политика со стороны США вызывает удивление. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф.

"Вы знаете, могу только сказать, как это видится из России. Серьезность российского вторжения в Украину видно только из Соединенных Штатов Америки. Из России она не видна, не чувствуется, и мы все это не рассматриваем как серьезный риск. Я бы сказал, мы видим это как большую пиар-войну. Пока у меня нет каких-то ощущений, что в нашем регионе может что-то такое серьезное произойти", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что такая последовательная пиар-политика со стороны США вызывает удивление в России.

"Не знаю, что за этим стоит. Что-то, наверное, стоит, но точно не реальное положение дел. В России мы не чувствуем никакой напряженности и не видим каких-то серьезных обострений с российской стороны этих тем", - сказал Греф.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу.