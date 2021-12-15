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Песков заявил об отсутствии примерных прикидок по срокам нового разговора Путина и Байдена

Ранее президент США заявил, что рассчитывает на дальнейшие личные контакты с российским коллегой в обозримой перспективе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ориентиров по срокам проведения следующего разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", - ответил он на вопрос, есть ли прикидки по возможным срокам новой беседы лидеров России и США.

Президенты РФ и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В среду Байден, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в беседе с журналистами в Белом доме, заявил, что рассчитывает на дальнейшие личные контакты с Путиным в обозримой перспективе.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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