Захарова: Киев инициативой по Крыму пытается втянуть ООН в антироссийскую кампанию

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Основной задачей инициированного Украиной проекта резолюции о "милитаризации Крыма" является втягивание Генеральной Ассамблеи ООН в антироссийскую кампанию Киева. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующий документ, принятый ГА ООН на прошлой неделе.

"Основная задача этой инициативы втянуть Генассамблею в антироссийскую кампанию Киева, его западных кураторов. Мы понимаем, эта авантюра заведомо не пользовалась поддержкой большинства стран. Документ в очередной раз набрал менее трети голосов, а количество государств, которые выступают против резолюции, из года в год неуклонно растет. Подобная тенденция отчетливо демонстрирует, можно сказать, усталость международного сообщества от настырных попыток Украины превратить всемирную организацию в площадку для сведения счетов с нашей страной", - сказала дипломат.

"Резолюция построена на безосновательных обвинениях в наш адрес в некой дестабилизации ситуации вокруг Крыма, при этом в документе не отражен целый ряд как раз воинственных мер, которые предприняла Украина, имею в виду киевский режим в Азовском море, включая переброску туда военных кораблей и регулярное проведение артиллерийских стрельб в его акватории", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что позиция России относительно статуса Республики Крым и города Севастополь как субъектов РФ пересмотру не подлежит. "Воссоединение полуострова состоялось в полном соответствии с международным правом, прежде всего правом народов на самоопределение, закрепленном, напомню, в Уставе ООН", - отметила она.

9 декабря ГА ООН приняла резолюцию против "милитаризации Крыма", в которой Россия обвиняется в наращивании сил на полуострове и нарушении прав его жителей. За проект резолюции проголосовали 62 страны, 22 высказались против, 55 воздержались.