Слуцкий: решение ФРГ о высылке дипломатов из-за дела Хангошвили осложнит отношения с РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Решение МИД Германии о высылке российских дипломатов в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили осложнит отношения Москвы и Берлина, сам процесс был политически мотивирован. Такое мнение журналистам в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в госзаказе на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - сказал он.

Депутат заметил, что ни решение суда, ни высылку дипломатов нельзя назвать справедливыми. "Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта", - добавил он.

Глава комитета также выразил сожаление в связи с тем, что "с этого шага начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ". "Ответ России, как и было заявлено, обязательно последует. Уверен, он будет адекватным и симметричным", - резюмировал Слуцкий.

Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, который убил гражданина Грузии Хангошвили 2,5 года назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено якобы по поручению госструктур РФ. После приговора суда глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета" и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.

Москва не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.