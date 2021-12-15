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В посольстве России назвали высылку дипломатов из Берлина недружественным шагом

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов из Берлина является очевидным недружественным шагом и не останется без соответствующей реакции. Об этом заявили в среду журналистам в посольстве РФ.

"Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства персонами нон грата. Со своей стороны [мы] заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время", - подчеркнули в дипмиссии.

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