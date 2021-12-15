В МИД РФ разделяют озабоченность ООН положением гражданского общества на Украине

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва разделяет оценки, представленные в докладе Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ), относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества в стране. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Ознакомились с представленным в Женеве 15 декабря докладом НМПЧУ "Пространство для гражданского общества и основные свободы на Украине", охватывающим период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2021 года. Разделяем озабоченности экспертов относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, особенно отчетливо проявившейся в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, в ООН справедливо отмечают, что угрозы и проявления насилия в адрес политических и общественных деятелей, представителей СМИ, правозащитников и блогеров стали обыденностью на Украине. "Эксперты зафиксировали 29 случаев запугивания и физического насилия в отношении журналистов, блогеров и иных лиц, осмелившихся критиковать власть, раскрывать коррупционные схемы, подвергать сомнению позицию и действия официального Киева по различным аспектам внутренней и внешней политики. В отчетный период было также задокументировано 14 случаев оказания давления и применения насилия в отношении правозащитников", - указала она.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что по оценкам международных экспертов, объектами давления зачастую становятся пророссийски настроенные граждане Украины, "в том числе те, кто откровенно выступает с критикой дискриминационного закона о государственном языке". "Наблюдательная миссия ООН вновь указывает на бездействие украинских правоохранительных органов, их неспособность или нежелание принимать меры по защите всех групп населения, - добавила Захарова. - В этой связи показательным является тот факт, что большинство преступлений квалифицируется по статье "хулиганство", при этом полностью игнорируются политические и националистические мотивы. Подозреваемых, как правило, не находят, а расследования заматываются".

"Такая ситуация не может не вызывать серьезной обеспокоенности. Согласны с выводами ооновских экспертов о том, что подобное положение дел развязывает руки неонацистам и прочим экстремистским элементам", - добавила дипломат.

Кроме того, миссия ООН квалифицировала тенденцию закрытия русскоязычных каналов на Украине как противоречащую международным правозащитным инструментам. "Эксперты расценивают такие "неуместные и непропорциональные меры" Киева как подавление свободы выражения мнения и стигматизацию работающих в русскоязычных СМИ журналистов, - продолжила Захарова. - Одновременно авторы доклада справедливо раскритиковали украинские власти за запрет под предлогом антиковидных ограничений проведения общественных собраний по чувствительным для официальных властей темам".