Путин проведет переговоры с президентом Монголии, который прибудет в РФ с визитом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, который будет находиться в РФ с визитом.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Монголией в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия на международной арене.

Это будет первая встреча Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха после избрания последнего президентом Монголии. До этого они виделись, когда Ухнаагийн Хурэлсух занимал пост премьер-министра страны, в последний раз его переговоры с Путиным проходили в декабре 2019 года в Сочи.

Президентские выбора состоялись в Монголии 9 июня, на них проголосовали около 69% избирателей. Ухнаагийн Хурэлсух обеспечил себе поддержку 67% жителей, явившихся на избирательные участки. Путин в поздравительной телеграмме по этому поводу отметил, что итоги голосования в полной мере подтвердили высокий политический статус нового главы Монголии.

Перспективы сотрудничества

Как указал президент РФ в ноябре в поздравлении по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между странами, дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте. Путин также напомнил, что подписанное 5 ноября 1921 года соглашение стало первым актом международного признания современной монгольской государственности и создало условия для развития по-настоящему дружественных, добрососедских двусторонних связей.

В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух заявил в октябре в интервью ТАСС, что Монголия намерена активизировать двустороннее сотрудничество с Россией после окончания пандемии. Он отметил, что необходимо выводить на новый уровень торгово-экономические отношения Монголии с Россией. "Между нашими странами нет никаких политических противоречий. У нас высокий уровень взаимного доверия, отношения на высшем и высоком политическом уровне прекрасные", - подчеркнул тогда монгольский лидер.

В этой связи он добавил, что успешно продвигается исследование вопроса о заключении соглашения по свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Ухнаагийн Хурэлсух указал, что Монголия в целом заинтересована в развитии взаимодействия с ЕАЭС. При этом, по словам президента, пока в торговых отношениях с Россией и другими членами союза имеется "ряд затруднений", связанных с тарифными и нетарифными ограничениями.

Кроме того, лидер Монголии выразил точку зрения, что создание на территории страны совместного экономического коридора с Россией и Китаем также будет иметь стратегическое значение для трех государств. Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что Монголия поставила перед собой цель стать транзитным государством и пояснил, что для этого важно создать западную и восточную железнодорожные вертикали, связывающие РФ и КНР.

По словам президента Монголии, также существует необходимость в продвижении диалога с Россией в здравоохранении и между чрезвычайными службами. Ранее, в начале сентября, Ухнаагийн Хурэлсух принял участие по видеосвязи в Восточном экономическом форуме.