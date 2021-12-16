Зампостпреда РФ заявила, что ЦАР вправе выбирать партнеров в обеспечении безопасности

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Западные страны ведут в Совете Безопасности ООН лицемерную кампанию, утверждая, что некие российские наемники дестабилизируют ситуацию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совбеза. Ранее на заседании британский заместитель постпреда приписывал российской стороне негативное влияние на обстановку в ЦАР.

"Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет, - отметила Евстигнеева. - Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов. Да и сейчас они далеко не безупречны в правочеловеческом плане".

По ее словам, в результате военного вмешательства таких стран "зачастую гибнет большое количество гражданских лиц". "Сообщения в СМИ об этом появляются все чаще и чаще, поэтому не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию", - указала дипломат.

"Напомним, что основным фактором нестабильности в Центрально-Африканской Республике являются действия незаконных вооруженных формирований и эта страна так же, как и другие в Африке или где бы то ни было еще, имеет полное суверенное право выбирать себе партнеров для борьбы с вызовами в области безопасности", - подчеркнула заместитель постпреда РФ.