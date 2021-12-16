Председателем правительства Камчатки стал Евгений Чекин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты камчатского парламента согласовали кандидатуру на пост председателя правительства региона - эту должность займет Евгений Чекин, исполняющий обязанности главы правительства, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Евгений Алексеевич имеет очень серьезный профессиональный опыт. Работал председателем правительства в Республике Саха (Якутия), имеет опыт работы на руководящих должностях в Счетной палате РФ, Агентстве по привлечению инвестиций Дальнего Востока, а также большой опыт реализации экономических проектов, в том числе по привлечению внебюджетного финансирования для решения задач социально-экономического развития и сбалансированного развития регионального уровня управления. В соответствии с перераспределением полномочий председатель правительства Камчатского края отвечает за бюджетную политику. Я ставлю задачу перед правительством повысить результативность этой сферы, чтобы каждый рубль бюджетных средств расходовался на те направления, которых ждут наши граждане", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Евгений Чекин формирует программу цифровой трансформации органов исполнительной власти, курирует управление сектором подведомственных организаций и координирует работу органов исполнительной власти. До этого должность председателя исполнял Александр Кузнецов.

Евгений Чекин родился 24 августа 1973 года в Ярославской области. В октябре 2020 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края. С 28 июня этого года исполнял обязанности председателя правительства - первого вице-губернатора.