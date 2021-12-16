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Секретарь Совета безопасности РФ провел встречу с замглавкома ВС Камбоджи

Николай Патрушев обсудил с Хун Манетом вопросы военного сотрудничества и взаимодействия на антитеррористическом треке

ХАНОЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев провел в Пномпене рабочую встречу с заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Королевства Камбоджа Хун Манетом. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.

"Обсуждены вопросы российско-камбоджийского военного сотрудничества и взаимодействия на антитеррористическом треке. Собеседники отметили, что сотрудничество по линии силовых ведомств и специальных служб является одной из основ двусторонних отношений между Россией и Камбоджей", - сказал пресс-секретарь Совбеза. Во встрече с российской стороны приняли участие представители Минобороны, ФСБ, МИД, ФСВТС и аппарата Совета Безопасности РФ.

Встречей с Хун Манетом, который также является командующим сухопутными войсками, главой сил специального назначения и руководителем Национального антитеррористического комитета Камбоджи, Николай Патрушев завершил программу рабочего визита в Камбоджу.

Предыдущий визит Патрушева в Пномпень состоялся в феврале 2017 года.

Секретарь российского Совбеза регулярно проводит переговоры по вопросам безопасности со своими зарубежными коллегами - как в российской столице, так и во время заграничных визитов.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКамбоджаРоссия
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