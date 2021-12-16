В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас в четверг внесли на рассмотрение палаты проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления, он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

"Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране", - сказал Крашенинников журналистам. По его словам, положения законопроекта "направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства".

Как уточнила пресс-служба возглавляемого им думского комитета по госстроительству и законодательству, "законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач. При этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения.

Структура местного самоуправления

Законопроектом установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Иными словами, в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению, отмечают в комитете. При разделении округов сохраняются такие критерии, как доля проживающего в них населения.

"Общая структура органов местного самоуправления при этом остается неизменной", - указывают в пресс-службе. Она будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации при возможности создания контрольно-счетного органа.

"Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования - муниципальные выборы", - указывают в комитете. Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования.

"Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет", - подчеркивают в пресс-службе.

Ответственность глав муниципальных образований

Законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. "Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ", - отметили в пресс-службе.

Глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий. Если глава муниципального образования избран местными депутатами из своего состава, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.