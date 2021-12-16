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Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент России отметил успехи и авторитет республики на мировой арене

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника республики - Дня независимости. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Глава российского государства дал высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене.

"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", - подчеркнул Путин в поздравлении.

Он выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей "на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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