Захарова назвала политизированным дело об убийстве Хангошвили в Германии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дело, связанное с убийством гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, является политизированным. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ", комментируя решение МИД Германии выслать российских дипломатов в связи с этим делом.

"Вчера Берлин объявил о том, что высылает двух российских дипломатов именно в связи с вынесенным решением по данному делу. Как мы все понимаем, дело, мягко говоря, политизированное и оторванное от какого-либо представления о законности, праве. Мне кажется, тут стоит еще раз просто прочитать заявление адвоката российского гражданина [приговоренного по делу], и многое становится понятно", - сказала она.

Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, который убил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 2,5 года назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено якобы по поручению госструктур РФ. После приговора суда глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает данное убийство "нарушением права и суверенитета" и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.

Как отметила Захарова в своем телеграм-канале, Москва не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Берлина.