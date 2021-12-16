Новым министром культуры Крыма назначили Татьяну Манежину

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Татьяна Манежина, которая ранее занимала пост первого заместителя министра культуры Крыма, возглавила министерство вместо Веры (Арины) Новосельской, которую подозревают в получении взятки в 25 млн рублей. Соответствующий указ главы региона опубликован в четверг на сайте правительства Крыма.

Ранее Манежину назначили временно исполняющей обязанности главы министерства после освобождения от должности в связи с утратой доверия Новосельской.

"Назначить Манежину Татьяну Анатольевну на государственную должность Республики Крым - министра культуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в тексте документа.

Отставки в Крыму

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Экс-министр была доставлена из Крыма в Москву и арестована на два месяца. 22 ноября Аксенов освободил Новосельскую от занимаемой должности.