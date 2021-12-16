Клишас заявил, что законопроект о местном самоуправлении обсудят в регионах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о развитии местного самоуправления (МСУ), внесенный в четверг в Госдуму, будет обсуждаться в регионах, в том числе с органами МСУ, он может быть принят в начале весенней парламентской сессии. Об этом заявил ТАСС один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Законопроект предстоит предметно обсудить в регионах, в том числе с участием органов местного самоуправления. Мы открыты к содержательному диалогу", - отметил он.

Клишас выразил надежду, что документ "будет принят в начале весенней сессии парламента". В 2022 году пленарные заседания весенней сессии начнутся в Госдуме 17 января.

Как отметил Клишас, новый закон о развитии МСУ должен снять противоречия и погасить конфликты, которые возникают вокруг полномочий между регионами и муниципалитетами.

"Закон снимает противоречия между регионами и муниципалитетами, гасит конфликты, которые часто возникают вокруг круга полномочий. Страдают от этих конфликтов всегда люди", - отметил сенатор. Он пояснил, что документ "устанавливает закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне", что позволит "обеспечить индивидуальный подход к распределению полномочий в каждом регионе и настроить систему для наиболее эффективного решения задач в интересах населения".

В результате, по словам Клишаса, "граждане смогут понять, в каком случае ответственность за решение вопроса на муниципалитете, а когда - на региональном уровне". "Но при обращении к любому органу публичной власти, будь это государственный или муниципальный уровень, гражданин должен получить решение своего вопроса", - подчеркнул он.

Кроме того, сообщил глава комитета, введение одноуровневой системы МСУ - городской округ и муниципальный округ - "делает невозможным переваливание ответственности с одной администрации на другую". "Соответственно, отвечает за всю территорию округа или района единая администрация муниципалитета. Больше не будет дублирования функций, больше не будет "ничьих" дорог или территорий внутри муниципалитета, исчезнут "стрелочники": чиновник одного уровня не сможет послать человека на другой уровень, жители населенных пунктов будут четко знать, с кого спрашивать - с администрации городского округа или муниципального района", - констатировал он.

О законопроекте

Ранее Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления, он подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Как уточнила пресс-служба профильного думского комитета, "законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения. Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).