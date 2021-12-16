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Спецпредставитель президента РФ: переговоры с США по кибербезопасности идут очень сложно

Переговоры с США по кибербезопасности идут очень сложно - спецпредставитель президента РФ.

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СШАРоссия
МИД РФ сравнил военные действия в киберпространстве с Третьей мировой войной
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