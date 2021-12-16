Захарова: НАТО ничем не ответила на множество предложений РФ о диалоге по безопасности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. РФ многократно направляла НАТО предложения вести диалог по вопросам безопасности и не получила никакого ответа. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT Deutsch.

"Мы знаем, что такое вопросы безопасности. Мы поэтому создаем вооруженные силы и призываем наших западных партнеров обсуждать в ходе переговорного процесса то, как нам сделать так, чтобы мир был более безопасным, стабильным, чтобы предотвращать конфликты, чтобы решать проблемы мирным путем. Сколько предложений мы направили нашим западным партнерам через Североатлантический альянс, через НАТО, сколько ответов мы на это получили? Предложений мы отправили много, а ответов получили ноль", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что попытки Запада обвинять Россию в размещении войск у границы с Украиной являются ничем иным, как пропагандой. Официальный представитель МИД РФ порекомендовала западным СМИ вместо вопросов о расположении российской армии на своей же территории обратить внимание на то, сколько натовских военных находится на территории Украины и сколько оружия было поставлено этой стране за последние годы.

Дипломат также указала на проведение множества учений сил НАТО в Черном море, во время которых гипотетическим противником называется Россия. Захарова напомнила, что РФ передала США ноту, в которой зафиксированы как минимум пять случаев провокационных действий американских ВВС над Черным морем в отношении гражданской авиации. "Вот это то, что должно волновать наших западных партнеров, а не наличие у суверенного государства - Российской Федерации - собственных вооруженных сил на собственной территории", - заключила она.