Песков: ясности о возможности контакта Путина и Зеленского пока нет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ясности о возможности контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. При этом, как заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, российский лидер остается открытым для диалога.

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"Нет, пока ясности нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможности организации контакта Путина и Зеленского. Песков отметил, что у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством офиса президента Украины". "И по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток - 2", и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело", - объяснил представитель Кремля.

"Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге", - указал пресс-секретарь. "Но любой диалог должен быть a) понятен, b) подготовлен и c) ориентирован на достижение конкретного результата", - перечислил Песков.

В среду Зеленский заявил, что хочет использовать ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток - 2", чтобы провести переговоры с Путиным. По его словам, "Северный поток - 2" - инструмент для разговора с российским лидером. Президент Украины во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом также подтверждал готовность к прямым переговорам с президентом РФ.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.