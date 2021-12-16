В Кремле категорически не согласны с выводом суда ФРГ по делу Хангошвили

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии решением по делу, связаным с убийством в Берлине в 2019 году гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Высылка Берлином российских дипломатов является неприятным эпизодом в отношениях России и Германии, но это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил Песков.

"Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером Германии", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, есть ли наметки для такого диалога, Песков сказал: "Безусловно. Мы надеемся, что со временем они приступят к налаживанию такого контакта".

В минувшую среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

В дипведомстве РФ заявили, что Москва глубоко разочарована решением германских властей о высылке двух ее дипломатов и даст адекватный ответ.