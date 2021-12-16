Песков заявил, что разговор Путина и Папы Римского на 16 декабря не запланирован

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Папы Римского Франциска на 16 декабря не планируется, заявил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Могу сказать, что сегодня такого разговора не планируется", - сказал представитель Кремля.

Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на свои источники в Ватикане сообщила, что Папа Римский Франциск и Владимир Путин планируют в четверг провести телефонный разговор, в ходе которого, по сведениям издания, будет обсуждаться украинский кризис.