МИД РФ: угрозы отключения России от SWIFT являются вопросом национальной безопасности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Киберугрозы, звучащие в отношении России, включая информацию о возможном отключении РФ от международной системы SWIFT, выходят за рамки рядовых действий и являются вопросом национальной безопасности. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских на IX Всероссийском конгрессе политологов в МГИМО.

"Когда нам делаются угрозы об отключении от SWIFT, от финансовых потоков, ведь это тоже масштабы далеко не рядовых действий. Это тоже вопрос национальной безопасности. Иными словами, эта технология за последние годы, наверное, впервые, когда она вовлекла определенную тематику в вопросы войны и мира", - сказал он.

Крутских добавил, что сейчас многие направления общественного и технологического развития являются "заложниками хакерской деятельности", что вызывает беспокойство. В этой связи спецпредставитель призвал политологов усилить изучение этой проблемы.

"Политологии нужно очень здорово сейчас вовлечься в эту тему, что она собственно и делает, для того, чтобы и политически, и политологически осмыслить, как выпутаться из ситуации. Иначе человечество в духе предсказаний наших великих предков само себя убьет. И лучшего механизма и метода это сделать, чем через информационно-коммуникационные технологии, просто не бывает", - подчеркнул он.

При этом Крутских назвал "огромным дипломатическим успехом России" запуск в ООН переговоров по теме кибербезопасности, однако отметил, что на данный момент они слабо прогрессируют. "Именно в эти дни проходят переговоры в ООН, которых добивалась Россия, это огромный дипломатический успех России, что мы все-таки договорились и создали группу открытого состава ООН по обсуждению темы кибербезопасности. Пресса окрестила это "Кибергенассамблея ООН", - заключил он.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае "агрессии" против Украины. В них также упоминалось возможное отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.