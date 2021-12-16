Захарова: решения о вступлении Украины в НАТО принимаются не Киевом, а Западом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения, касающиеся вступления Украины в НАТО, принимаются "западными кураторами". Об этом она заявила в четверг в эфире Первого канала.

"Решение о, например, стремлении к вступлению [Украины] в НАТО принимается не суверенно этим государством <...> в основе этих заявлений лежат методички, которые они на протяжении многих лет получают от западных кураторов", - сказала она.

По словам Захаровой, несмотря на заявления киевских властей, в НАТО не считают Украину суверенным государством.

"Это не суверенное государство заявляет о том, что хочет вступить в НАТО и это их суверенное право. А это отработка, где-то давления, где-то лоббизма, где-то прямого управления этим государством, которое только претендует на некую суверенную роль со стороны других государств", - добавила Захарова.

По ее словам, Россия, в отличие от западных стран, всегда относилась к Украине как к самостоятельной и независимой стране. "Наша страна относилась на протяжении более 20 лет, сколько уже прошло с момента развала Советского Союза, к Украине как к суверенному государству, несмотря на наше общее прошлое, несмотря на общее настоящее, от семейных уз до естественных, промышленных экономических связей", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. На данный момент Киеву предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.