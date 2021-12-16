В Госдуму внесли законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Документ размещен в думской электронной базе данных в четверг.

Инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ. "Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019-2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Использование информсистем

ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем, следует из законопроекта.

Документ уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. При этом Центральная избирательная комиссия РФ установит требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования, указывается в законопроекте.