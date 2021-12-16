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Россия и Монголия приняли декларацию с четкими ориентирами углубления сотрудничества

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии Россией и Монголией декларации, которая содержит четкие ориентиры углубления двустороннего сотрудничества.

"Мы с господином президентом [Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом] приняли совместную политическую декларацию. Она идет в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Путин по итогам российско-монгольских переговоров. Он уточнил, что в документе "поставлены четкие ориентиры дальнейшего углубления двусторонних связей по различным направлениям взаимодействия".

Путин также заверил, что Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию.

"Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах", - сказал глава российского государства.

 

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