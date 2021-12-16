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Путин: в РФ удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка

Глава государства также оценил партнерство России и Монголии в борьбе с пандемией

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в четверг высоко оценил сотрудничество двух стран в гуманитарной сфере.

"В ходе переговоров затрагивалась тематика гуманитарного сотрудничества. Условились интенсифицировать научные, культурные, спортивные обмены, продолжить практику регулярного проведения дней российско-монгольской дружбы и дней культуры", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия оказывает помощь в подготовке кадров для всех отраслей монгольской экономики, а монгольским гражданам в год выделяется 500 бюджетных мест в российских вузах.

"Удовлетворены, что в Монголии хорошо отлажена система изучения русского языка", - подчеркнул Путин.

Борьба с пандемией

Путин также отметил партнерство двух стран в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

"Хотел бы особо подчеркнуть, что Россия и Монголия по-партнерски сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией, налажены поставки нашей вакцины "Спутник V", а также тест-системы для выявления COVID-19", - сказал глава государства.

Он напомнил также, что в Монголии действуют две мобильные российские лаборатории по выявлению опасных инфекций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияУхнаагийн Хурэлсух
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