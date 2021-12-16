Путин: Россия и Монголия намерены сообща работать над охраной трансграничных рек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия и Монголия намерены сотрудничать в сохранении трансграничных рек Селенга и Улдза, которые формируют уникальные озерные экосистемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров.

Он отметил, что две страны намерены сообща заниматься проектами в природоохранной сфере.

"В частности, будем взаимодействовать [в работе] по сохранению трансграничных рек, в том числе Селенги и Улдзы, которые формируют уникальные экосистемы озера Байкал и Торейских озер, являющихся всемирным наследием ЮНЕСКО", - сказал Путин.