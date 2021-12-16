Россия и Монголия будут углублять сотрудничество в области обороны и безопасности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия и Монголия намерены углублять сотрудничество в области обороны и безопасности, говорится в совместной декларации по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Стороны рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество в качестве важной части всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество в области обороны и безопасности путем реализации имеющихся межправительственных договоренностей об оказании военно-технической помощи, а также обмена военными делегациями и проведения совместных учений, культурных, спортивных и гуманитарных мероприятий", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны будут поддерживать проведение совместных мероприятий, посвященных победам на реке Халхин-Гол, в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, а также инициативы по изучению этих событий и увековечиванию памяти о них, принимать меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.

Согласно декларации, стороны также придают большое значение развитию комплексного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия, наркотических, психотропных веществ, экономическими и экологическими преступлениями, а также в сфере обеспечения международной информационной безопасности.

"В этих целях стороны будут содействовать укреплению взаимодействия между органами прокуратуры, юстиции, пограничной охраны, правоохранительными органами и специальными службами двух стран", - резюмируется в декларации.

Взаимодействие в рамках международных организаций

Россия и Монголия также условились укреплять сотрудничество в рамках международных организаций и институтов.

"Стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках таких международных организаций и механизмов, как Организация Объединенных Наций, Форум "Азия - Европа", Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности, Шанхайская организация сотрудничества", - говорится в документе.

Отмечая близость подходов по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня, Россия и Монголия также выразили удовлетворение существующим уровнем двусторонней координации в международных организациях и на региональных площадках. Согласно тексту декларации, стороны продолжат практику регулярных двусторонних консультаций для укрепления внешнеполитической координации и обмена мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня.

Россия и Монголия также подтвердили, что "не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны". При этом монгольская сторона выразила поддержку инициативе формирования Большого Евразийского партнерства.

"Стороны выразили заинтересованность в расширении участия Монголии в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, в том числе путем подключения к имеющимся механизмам кооперации в энергетической, инфраструктурной, сельскохозяйственной, информационной и гуманитарной сферах", - также говорится в декларации.

Кроме того, страны выразили удовлетворение работой совместной исследовательской группы по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией и выступают за развитие этого сотрудничества.

Транспортное сообщение

Кроме того, стороны продолжат сотрудничество в борьбе с коронавирусом и будут принимать меры для восстановления транспортного сообщения.

"Стороны продолжат сотрудничество по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предпримут необходимые усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, а также изучат возможности скорейшего восстановления в полном объеме торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия на период после завершения пандемии (COVID-19)", - указано в документе.

"Стороны стремятся наращивать контакты в сфере здравоохранения, социальной и гуманитарной сферах, в том числе направленные на охрану и улучшение здоровья населения двух стран, противодействие природно-очаговым и иным инфекционным заболеваниям, развитие медицинской науки и на обмен опытом в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров медицинского и фармацевтического профилей", - говорится в декларации.

В документе указано, что Москва и Улан-Батор придают также большое значение сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата и "намерены тесно взаимодействовать по вопросам защиты и рационального использования трансграничных водных ресурсов, исходя из учета и уважения интересов друг друга".

РФ и Монголия также продолжат углублять сотрудничество в сфере образования, науки и технологий, оказывать содействие подготовке монгольских специалистов в России и расширению преподавания русского языка в Монголии. Стороны выразили готовность создавать благоприятные условия для сотрудничества в научной сфере и расширять гуманитарные связи, а также развивать потенциал детских и молодежных обменных программ.

Взаимодействие в экономике

Соглано декларации, Россия и Монголия также намерены "последовательно наращивать масштабы экономического сотрудничества, стимулировать торговлю и инвестиции, поддерживать инициативы, направленные на выведение их на качественно новый уровень".

Главы государств подтвердили "готовность оказывать всестороннюю поддержку совместному акционерному обществу "Улан-Баторская железная дорога" в целях повышения экономической эффективности этого предприятия, проведения дальнейшей модернизации дороги и формирования необходимых условий для развития на ее основе трансграничного железнодорожного коридора". При этом в документе отмечается, что "стороны продолжат тесное взаимодействие в целях скорейшего завершения процесса оформления в соответствии с действующим монгольским законодательством прав собственности РФ на объекты недвижимости и переоформления прав РФ на использование земельных участков на территории Монголии".

Москва и Улан-Батор собираются активизировать выполнение дорожной карты развития сотрудничества между РФ, КНР и Монголией и программы создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия 2016 года "для дальнейшего углубления комплексного взаимодействия в этом перспективном трехстороннем формате". Президенты подтвердили "заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в целях максимального использования преимущества географического расположения России и Монголии для развития транзита между Азией и Европой". Они довольны "успешным продвижением проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии и продолжат оказывать необходимую поддержку деятельности уполномоченных компаний".

Лидеры также приветствовали подписание документа о пограничных пунктах пропуска и упрощенном сообщении через российско-монгольскую государственную границу и подтвердили "намерение продолжить работу по улучшению инфраструктуры пунктов пропуска и увеличению их пропускной способности". Они одобрили "создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год".