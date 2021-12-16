Рябков обсудил с главами посольств стран СНГ проблематику евразийской безопасности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал в четверг руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности на фоне попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности. Представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ и непродвижению НАТО на Восток.