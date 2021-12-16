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Лавров и лидер Судана аль-Бурхан отметили важность активизации межправкомиссии

Как сообщили в МИД РФ, стороны также рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития российско-суданских отношений

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Суверенного совета Судана генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан обсудили в четверг по телефону развитие двустороннего диалога, а также отметили необходимость активизации деятельности двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Были рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений. Дана высокая оценка внешнеполитической координации Москвы и Хартума в ООН и на других международных площадках. Отмечена важность активизации деятельности российско-суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в расширении делового партнерства между двумя странами", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, при обсуждении ситуации в Судане глава МИД РФ подчеркнул поддержку усилий по урегулированию внутриполитического кризиса в стране. "Отмечена недопустимость любого внешнего вмешательства в дела Судана", - подчеркнули в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСуданРоссияБурхан, Абдель Фаттах, аль-
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