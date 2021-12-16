Главой городского округа Серебряные Пруды стал Олег Павлихин

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты совета депутатов городского округа Серебряные Пруды избрали главой муниципалитета Олега Павлихина. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"16 декабря 2021 года в городском округе Серебряные Пруды Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Павлихин Олег Викторович", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с законодательством глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.