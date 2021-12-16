Лукашевич назвал 2021-й годом упущенных возможностей Киева для достижения мира в Донбассе

ВЕНА, 16 декабря. /ТАСС/. Завершающийся 2021 год стал для Украины еще одним годом упущенных возможностей по урегулированию ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой региональной структуры в Вене.

"Уходящий 2021 год стал для Украины очередным годом упущенных возможностей в деле достижения мира в Донбассе и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны в целом. Работа по продвижению в практических вопросах урегулирования опасно застопорилась", - говорится в заявлении Лукашевича.

По его словам, причина такого положения дел заключается в нежелании украинских властей выполнять достигнутые договоренности с Донбассом по деэскалации и прекращению огня, обеспечению надлежащих гарантий безопасности для решения гуманитарных задач, а также социально-экономических вопросов. "Нет никакого прогресса в политических аспектах урегулирования в соответствии с предписаниями минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, одобренного резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН", - уточнил российский постпред.

Лукашевич обратил внимание, что в текущем году на Украине предприняли целую серию попыток сделать реализацию комплекса мер юридически невозможной и ярким примером стал законопроект о так называемом переходном периоде. "Он прямо запрещает украинским чиновникам выполнять положения "Минска", - заметил дипломат.

Постпред России также повторил тезис о том, что отдельные западные страны наращивают военно-техническую поддержку Киева, продолжают поставки летальных вооружений, свою работу осуществляют сотни иностранных военных из нескольких стран НАТО. В дополнение к этому не было никаких подвижек в установлении правды о расстрелах на майдане в феврале 2014 года и массового убийства мирных граждан в доме профсоюзов в Одессе, а также многих других преступлений радикалов, сказал Лукашевич.

В завершение постпред РФ в очередной раз призвал "внешних кураторов Украины, а также все институты ОБСЕ задействовать имеющееся влияние, чтобы побудить украинские власти к выполнению взятых ими обязательств". "Важно направить в Киев четкий сигнал о недопустимости военных авантюр, пагубности проводимого курса на разжигание вооруженного насилия в Донбассе и усугубление общественных противоречий. Комплекс мер является единственной международно признанной основой политического урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Чем скорее это поймут в Киеве, тем быстрее страна сможет вернуться к мирной жизни", - резюмировал он.