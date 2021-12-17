Дума обсудит ликвидацию вреда экологии и притеснение соотечественников в Латвии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на дополнительном пленарном заседании в пятницу рассмотрит во втором чтении законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду, а также проект заявления Госдумы об осуждении дискриминационной политики латвийских властей в отношении российских соотечественников в республике.

Законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и не позволяет прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Согласно документу, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной экологической экспертизы. В план ликвидационных мероприятий будет включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме.

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации наиболее опасных производственных объектов.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработал законопроект, распространив его нормы в том числе и на угольные шахты. Как отмечал ранее глава комитета Дмитрий Кобылкин, такое решение было принято по итогам совещания у президента РФ, посвященного анализу причин трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

Инициатива также вводит положения об "окрашивании" экологических платежей для недопущения их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. Согласно поправкам ко второму чтению, платежи, полученные от возмещения вреда окружающей среде, правительство РФ будет распределять по мероприятиям с учетом предложений регионов, которым причинен вред.

Заявление об осуждении политики латвийских властей

В повестку заседания также вошел проект заявления Госдумы с осуждением дискриминационной политики латвийских властей в отношении российских соотечественников в республике. Документ был внесен на рассмотрение палаты фракцией ЛДПР.

Разработчики указывают на принятые в ноябре Сеймом поправки в законы о шествиях и общественных мероприятиях, "в соответствии с которыми вводится запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний". Подобная политика властей Латвии, говорится в тексте, нарушает права и свободы российских соотечественников и "разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам".