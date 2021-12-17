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Кабулов не исключил встречу в Исламабаде с главой МИД Афганистана в правительстве талибов

Встреча может состояться на полях чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества 19 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что не исключает встречу с главой МИД Афганистана во временном правительстве талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) Амир Ханом Моттаки на полях чрезвычайной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде 19 декабря.

"Пока нет, [не планируется], но не исключено", - сказал он ТАСС в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Чрезвычайная сессия Совета министров иностранных дел ОИС будет посвящена ситуации в Афганистане. На ее полях состоится очередная встреча расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому урегулированию.

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АфганистанРоссия
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