Крашенинников: конкурсной системы для непрямых выборов мэров в законопроекте о МСУ нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) не предусматривает создания конкурсных комиссий при выборе глав муниципальных образований представительным органом. Кандидаты могут быть выдвинуты либо из числа участников самого органа, либо предложены губернатором, сообщил журналистам председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

На заседании ассамблеи свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" Крашенинников рассказал, что законопроект о МСУ сохраняет за субъектом РФ возможность решать, каким способом будет избираться глава муниципального образования. Однако число способов избрания сокращается - глава может быть избран на муниципальных выборах или представительным органом образования. При этом во втором случае кандидаты могут быть либо из состава самого органа, либо представлены главой региона.

"У нас в законе [конкурсные комиссии] не предусмотрены, в проекте нет. [При выборах] представительным органом - [кандидаты выдвигаются] либо из состава этого органа, либо из числа представленных губернатором. <…> У нас проблема была в том, что мы выбирали людей, которые со властью были "наоборот", и на самом деле от этого страдали граждане. Поэтому сейчас мы механизмы отстраиваем, посмотрим, как будет. Не исключаю, что выборов будет больше", - сказал Крашенинников, отметив, что закон находится на стадии проекта и еще обсуждается.

По словам депутата Госдумы, глава муниципального образования, избранный из числа кандидатов, предложенных главой субъекта, согласно проекту закона, всегда будет возглавлять местную администрацию. "Исполнять и представительские функции, и функции сити-менеджера", - пояснил Крашенинников.

Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, "законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения. Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).