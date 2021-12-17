Песков не считает, что Сокурову есть за что извиняться после заседания СПЧ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ на прошлой неделе не произошло ничего, что могло бы потребовать извинений со стороны кинорежиссера Александра Сокурова или вызвать угрозу его жизни, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения в СМИ [о письме Сокурова с извинениями], мы считаем, что в ходе заседания [СПЧ], в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналистов, касающийся того, что ранее Сокуров извинился за свои высказывания в ходе общения с Путиным на заседании СПЧ.

"И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова", - подчеркнул Песков. Он добавил, что имела место дискуссия, президент аргументированно не согласился с режиссером. "Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться", - считает пресс-секретарь.

"Мы убеждены, что какие-то якобы утверждения друзей [Сокурова] о том, что что-то может угрожать в этой связи жизни [режиссера] - это явно эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того", - заметил Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что в случае, если угрозы Сокурову действительно поступят, у него нет сомнений, что президент будет готов отреагировать. "Не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов, я не сомневаюсь в этом, - сказал Песков. - Но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа". Песков также уточнил, что ранее критически высказывался о выступлении Сокурова, потому что "абсолютно солидарен с точкой зрения президента".

Во время заседания Совета по правам человека 9 декабря президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. Глава государства пригласил режиссера к себе, подчеркнув, что речь идет об "очень тонких вещах" и что он "с удовольствием с [ним] подискутирует". Сокуров среди прочего также говорил о необходимости "реанимации профсоюзного движения в стране", об армии, о цензуре и других вопросах.