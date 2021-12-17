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Песков: Россия зеркально продлит свои контрмеры в ответ на пролонгирование санкций ЕС

Пресс-секретарь президента заявил, что страна адаптировалась к санкциям Запада и научилась извлекать из них выгоду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических санкций в отношении Москвы на полгода зеркально продлит свои контрмеры. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Не мы вводили изначальные санкции и не нам поднимать этот вопрос. Вы знаете, что у нас есть и функционирует целый набор контрмер. Они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве по-прежнему считают введенные ЕС санкции незаконными с точки зрения международного права. "А главное, что нигде санкции еще не приводили к тому, чтобы инициаторы этих санкций достигали поставленных целей", - добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента напомнил, что Россия "прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям" и научилась извлекать из них выгоду "в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

16 декабря лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России.

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