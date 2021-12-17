Кабмин обеспечит выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России и Монголии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что правительство обеспечит четкое выполнение всех договоренностей России и Монголии, которые были достигнуты на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Ухнаагийн Хурэлсуха.

"По линии правительств двух стран будет обеспечено четкое исполнение договоренностей, которые были приняты на уровне глав государств", - заверил премьер РФ в ходе встречи с президентом Монголии. Мишустин добавил, что в четверг, 16 декабря, подробно переговорил о принятых решениях и планах с главой российского государства.

Глава кабмина РФ отметил, что это первый визит в Россию Ухнаагийн Хурэлсуха в качестве президента Монголии. "Вместе с тем вы посещали Москву в декабре 2019 года, когда занимали пост премьер-министра. Знаю, что вчера вы провели конструктивные переговоры с Владимиром Путиным, президентом России, приняли целый ряд важных решений в развитие российско-монгольских отношений", - заметил он и передал привет премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. "Мы с ним очень подробно и долго разговаривали 9 ноября и рассмотрели все вопросы торгово-экономического сотрудничества наших стран", - добавил российский премьер.

Глава правительства отметил, что Монголия является важным партнером России в АТР. "На протяжении веков наши страны связывают дружеские, добрососедские и партнерские отношения. Мы искренне дорожим традициями боевого братства и взаимной помощи российского и монгольского народов. В 1939 году наши воины вместе отстояли суверенитет и независимость Монголии. Мы всегда будем помнить о содействии, которое монгольские друзья оказали нашей стране в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что российское правительство заинтересовано в укреплении сотрудничества с Монголией по всем направлениям. По мнению Мишустина, надежную основу для этого создает договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан в сентябре 2019 года и вступил в силу в сентябре прошлого года.