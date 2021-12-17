Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в начале второй половины дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

Он напомнил, что также в пятницу глава государства принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, вечером Путин проведет международный телефонный разговор, добавил Песков.

Президент в пятницу работает в Кремле, у него запланированы еще несколько непубличных встреч и совещаний.