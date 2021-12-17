Госдума выступила с осуждением дискриминации российских соотечественников в Латвии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла заявление об осуждении дискриминационной политики латвийских властей в отношении российских соотечественников в республике.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих в этом государстве", - говорится в документе, который был внесен в Госдуму фракцией ЛДПР.

Примерами такой политики названы принятие в ноябре Сеймом поправок в законы о шествиях и общественных мероприятиях, "в соответствии с которыми вводится запрет на использование георгиевских лент во время развлекательных и публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний".

"Депутаты Государственной думы полагают, что запрет на использование и ношение во время публичных мероприятий одного из главных символов Великой Победы над нацизмом - георгиевской ленты - нарушает права и свободы наших соотечественников и разделяет латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам", - говорится в документе. Госдума указывает, что "официальная Рига продолжает цинично проводить линию, направленную на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре, героизацию нацистских преступников и их приспешников из числа местных коллаборационистов".

"Подобная политика властей Латвийской Республики прямо нарушает принципы и нормы международного права, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении.