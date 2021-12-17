МИД опубликовал проекты документов по обеспечению безопасности со стороны США и НАТО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия 15 декабря передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. Москва рассчитывает, что Вашингтон в ближайшее время начнет переговоры, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", - отмечается в сообщении.

Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы, добавили в ведомстве.

Проект договора

Так, Россия и США берут на себя обязательства не использовать территорию третьих государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения друг на друга.

"Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны", - говорится говорится в распространенном российском проекте договора между РФ и США о гарантиях безопасности.

Кроме того, Москва и Вашингтон должны поддерживать диалог и взаимодействовать по механизмам предотвращения опасной военной деятельности в открытом море и в воздушном пространстве.

"Стороны поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности в открытом море и в воздушном пространстве над ним, включая согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов", - отмечается в тексте.