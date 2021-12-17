Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили подготовку к предстоящей конференции по ДНЯО

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили в пятницу на встрече подготовку к предстоящей в январе 2022 года обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также вопросы контроля над вооружениями.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Особое внимание при этом было уделено подготовке к предстоящей в январе 2022 года обзорной конференции в рамках ДНЯО", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте МИД РФ.

Десятая обзорная конференция участников ДНЯО, перенесенная из-за пандемии с мая 2020 года, как ожидается, состоится с 4 по 28 января 2022 года в Нью-Йорке. Участниками ДНЯО являются 191 государство.