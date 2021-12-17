Посол РФ: Франция в вопросе AUKUS не хочет "раздражать старшего брата" в лице США

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Франция в вопросе [образования нового союза в сфере безопасности] AUKUS не стремиться "раздражать старшего брата" в лице США. Об этом в пятницу сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Вы же знаете наших европейских партнеров. Это касается, может быть, в меньшей степени, но в том числе и Франции, они стремятся не раздражать старшего брата. Поэтому, конечно, на смену первой болезненной реакции пошли разговоры о том, что надо договариваться, появились контракты с другими странами, которые каким-то образом должны компенсировать потери", - сказал он.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых встанут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.