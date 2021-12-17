Посол РФ: власти Франции осознают необходимость диалога с Россией для мировой безопасности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Высшее руководство Франции понимает, что без диалога с Россией невозможно выстроить стабильную ситуацию в области европейской и мировой безопасности. Об этом заявил в пятницу посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Высшее руководство Франции понимает, что без диалога с Россией стабильной ситуации в области европейской безопасности, да и в мире в целом, не выстроить. Поэтому при сохранении неизбежных западных мантр есть реальное желание вести диалог", - сказал он.

Посол отметил, что после встречи президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона в 2019 году были созданы определенные предпосылки для возобновления стратегического диалога между Москвой и Парижем.

"Также были назначены соответствующие представители, которые осуществляют общее руководство этой тематикой, созданы 14 рабочих групп, которые касаются и вопросов европейской безопасности, и вопросов киберпространства, региональных вопросов, - продолжил Мешков. - Последняя такая группа, которая должна быть сформирована буквально в эти дни, посвящена афганской теме".

Как подчеркнул посол, между странами ведется диалог, по крайней мере на экспертном уровне. Он также подтвердил, что телефонный разговор Путина и Макрона 14 декабря состоялся по инициативе французского лидера. При этом, по словам Мешкова, нельзя сказать, что Франция идет на переговоры с Россией первой.

"У нас с французами достаточно устойчивые каналы связи, будь то на высшем, на министерском уровне. Кстати, на следующей неделе будет проходить заседание СЕФИК (Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам - прим. ТАСС), поэтому тут вопрос не в том, кто кому позвонил, а в том, что есть понимание с обеих сторон, что этот диалог нужен и что, может быть, не за горами и другие контакты", - пояснил глава российской дипмиссии.