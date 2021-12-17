Посол РФ: власти Франции скептически смотрят на подключение США к "нормандскому формату"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Франции достаточно скептически смотрят на подключение США к "нормандскому формату", но нельзя исключать американский фактор в урегулировании внутриукраинского конфликта. Такое мнение в пятницу высказал посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Французские власти достаточно скептически смотрят на эту тему. Но тут вопрос даже не в том, чтобы США становились каким-то формальным участником "нормандского формата". Мы все прекрасно понимаем, что Украина находится под внешним управлением прежде всего США. Конечно, американский фактор исключать из общего контекста попыток урегулировать ситуацию с внутриукраинским конфликтом нельзя. В какой это будет форме, мне трудно сейчас сказать", - отметил он.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.