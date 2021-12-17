Спикер Госдумы обсудил с президентом Монголии вопросы развития межпарламентских отношений

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе встречи обсудили развитие межпарламентских отношений, включая новые форматы взаимодействия парламентов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента в пятницу.

"Нам крайне важно как можно быстрее решить вопросы законодательного обеспечения принятых решений и, конечно, со своей стороны выйти на диалог, который будет основой для развития межпарламентских связей и лучшего понимания между народами", - приводятся слова Володина в сообщении.

Спикер Госдумы отметил, что России и Монголии как стратегическим партнерам важно "переходить на новые форматы взаимодействия, которые позволят развивать не только отношения, но и повышать уровень жизни граждан двух стран". "Мы предложили Великому государственному хуралу Монголии создать совместную комиссию. Надеемся, что это предложение будет принято и двусторонняя комиссия внесет реальный вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения", - сообщил политик.

С российской стороны комиссию возглавит заместитель председателя нижней палаты Алексей Гордеев, который отвечает за взаимодействие с парламентом Монголии, говорится в сообщении. "Это новый уровень отношений между парламентами", - сказал Володин, отметив, что новый формат наполнит повестку конкретными вопросами в различных сферах деятельности.

В свою очередь президент Монголии сказал, что рад большому вниманию, которое в России уделяется активизации межпарламентского взаимодействия, и подчеркнул, что полностью поддерживает создание нового механизма сотрудничества. "Я считаю, что этот механизм придаст импульс развитию не только межпарламентских, но и двусторонних отношений", - отметил он.

Развитие сотрудничества

Также стороны обсудили необходимость активизации экономических отношений России и Монголии. При этом Володин отметил, что развитие сотрудничества в рамках гуманитарных, образовательных и культурных проектов может стать хорошим фундаментом для укрепления экономических связей. "У нас развиваются отношения в области образования. Более 2 000 студентов из Монголии учатся в российских вузах", - отметил он.

Как сообщается на сайте Госдумы, Володин подчеркнул, что необходимо поддержать изучение русского языка в монгольских школах. В свою очередь президент Монголии отметил, что в его стране все понимают значимость русского языка, он добавил, что из шести членов делегации, принимающих участие во встрече, пятеро закончили советские и российские вузы.

В этом году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. "Товарищество между нашими странами остается в истории как очень крепкое и сплоченное", - сказал он. "Я думаю, правильно в эти дни, когда мы празднуем столетие установления дипломатических отношений, выразить благодарность от имени монгольского народа российскому народу, который всегда был рядом с нами", - добавил президент Монголии.

Он также напомнил, что в 2019 году был заключен договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Россией. "Этот договор был подписан на бессрочной основе, что показывает, какими особенными являются отношения между нашими странами и какое хорошее будущее ждет наше сотрудничество", - заявил президент.