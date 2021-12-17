Рябков: разогревающие тему "вторжения" РФ на Украину пытаются спровоцировать Киев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стороны, разогревающие тему якобы имеющего место возможного вторжения РФ на Украину, движимы желанием спровоцировать Киев на агрессивные действия, заявил на брифинге в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что те, кто постоянно эту тему разогревают, движимы противоположным желанием - не избежать конфликта, а именно разогреть ситуацию и спровоцировать, в том числе власти Киева, на необдуманные и такие опасные действия, - отметил дипломат. - Это вполне возможно. В прошлом мы видели немало ситуаций, когда похожий поведенческий стандарт применялся нашими оппонентами с западной стороны".

Рябков подчеркнул, что не хотел бы рассматривать пессимистический сценарий этой ситуации. "Было бы странно мне сейчас пускаться в такого рода спекуляции, в том числе по той причине, что начну я что-то говорить, а люди воспримут это как линию и позицию, которую я ни с того, ни с сего раскрыл, начнут к этому готовиться. Я не хочу подливать масла ни в какой огонь. Я, наоборот, хочу достать огнетушитель в виде двух проектов [о гарантиях безопасности] и с помощью этого огнетушителя некоторые угольки и язычки пламени тлеющие, тревожные начать тушить. Посмотрим, такую логику воспринимают там или нет", - отметил он.

По его словам, ранее выдвигавшиеся США и НАТО требования, которые фигурировали "в любом тексте, касающемся России и Украины", имели мало общего с задачей урегулирования ситуации в этой стране и не имеют отношения к реальности. "Надо заниматься полным выполнением Комплекса мер Киевом, тогда, наверное, какие-то шансы появятся", - отметил он.

МИД РФ опубликовал в пятницу российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которых Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО.