МИД РФ сожалеет, что Украина выступила против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москва сожалеет, что Вашингтон и Киев проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против резолюции, поддержанной подавляющим большинством государств - членов ООН, проголосовали США и Украина, а ряд государств, включая всех членов Европейского союза, Грузию и Молдавию, воздержались при голосовании по проекту. Думается, что такая позиция является неуважением к подвигу тех, кто прославил эти страны своими подвигами в борьбе с нацизмом", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ выразили надежду, что принятие резолюции пошлет ясный сигнал странам, где назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма. "Рассчитываем, что оценку упомянутым в резолюции явлениям даст cпецдокладчик Совета ООН по правам человека по современным формам расизма, которой согласно принятому документу поручено представить Генассамблее и Совету соответствующие доклады", - отметили в министерстве.

Как рассказали в МИД, в резолюции осуждаются любые попытки героизации нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем открытия памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций. В документе подчеркивается, что "возведение монументов в честь эсэсовцев, проведение их шествий и другие подобные действия оскверняют память бесчисленных жертв нацистов и являются абсолютно несовместимыми с обязательствами государств - членов ООН". "По мнению Генеральной Ассамблеи, такие акты могут подпадать под действие статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, требующей от государств - участников конвенции преследовать их в уголовном порядке", - информировали в дипведомстве.

В Москве отметили, что в документе отражается и проблема объявления бывших нацистов, членов организации "Ваффен-СС" и "тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским движением" участниками национально-освободительных движений. "В свете развязанной в ряде стран Европы "войны с памятниками" весьма актуален также пункт постановляющей части резолюции, в котором выражается "озабоченность непрекращающимися попытками осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", - добавили в министерстве. - Кроме того, в документе осуждается практика запрета, в том числе на законодательном уровне, символики, устойчиво ассоциирующейся с Победой над нацизмом.

О документе

Генеральная ассамблея ООН одобрила в четверг на заседании российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Документ поддержали 130 государств, 49 воздержались. Две страны - США и Украина - выступили против. Среди воздержавшихся - ряд стран ЕС, Великобритания, Грузия и Молдавия.