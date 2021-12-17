Новым председателем свердловского облизбиркома избрана Елена Клименко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Члены избирательной комиссии Свердловской области на первом заседании в новом составе в пятницу избрали председателем Елену Клименко, ранее занимавшую должность замглавы облизбиркома.

"На первом заседании присутствовали все 14 членов нового состава комиссии. По итогам тайного голосования избраны: <…> председатель избирательной комиссии Свердловской области - Клименко Елена Викторовна", - сообщается в официальном Telegram-канале избирательной комиссии региона.

С декабря 2018 года областной избирком возглавлял Владимир Русинов, в новый состав комиссии он не вошел.

По данным с сайта свердловского избиркома, Клименко была выдвинута в состав комиссии региональным отделением Партии роста, на тот момент занимала должность исполнительного директора "Центра конструирования событий "Евразия". Назначена в состав избиркома в декабре 2016 года указом губернатора Свердловской области, избрана заместителем председателя 26 июля 2019 года.