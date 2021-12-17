Новым мэром Белогорска стала глава небольшого села

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета Белогорска (Республика Крым) утвердили на должность главы администрации города кандидатуру Валентины Варавы, которая до этого возглавляла администрацию Чернопольского сельского поселения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель законодательного органа Станислав Крыжановский .

Прежний мэр Белогорска Игорь Ипатко в начале ноября был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 млн рублей. Сейчас он арестован на два месяца. По результатам конкурса на должность мэра претендовали Варава и начальник управления по вопросам экономики, развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий администрации Белогорского района Алексей Лактионов.

"Был избран победитель конкурса, который набрал больше всего голосов конкурсной комиссии и интерактивного голосования, Варава Валентина Владимировна", - сказал Крыжановский.

Он уточнил, что депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Варавы.

Ранее сообщалось, что в отношении главы администрации Белогорска, который 2 ноября был задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновник был задержан с поличным. В пресс-службе Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщали, что чиновник был задержан "после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 млн рублей" вместе с предполагаемым посредником в получении взятки. Оперативные действия провели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.